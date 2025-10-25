Randonnée octobre rose Villars
Randonnée octobre rose Villars samedi 25 octobre 2025.
Randonnée octobre rose
Place de l’église Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Boucle de 7 km.
Pot à l’arrivée offert par la mairie.
Inscription 10€ repas compris.
Boucle de 7 km.
Pot à l’arrivée offert par la mairie.
Inscription 10€ repas compris. .
Place de l’église Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 72 46 56
English : Randonnée octobre rose
7 km loop.
Drinks offered by the town hall.
Registration 10? including meal.
German : Randonnée octobre rose
7 km lange Schleife.
Ein Umtrunk bei der Ankunft wird von der Stadtverwaltung angeboten.
Einschreibung 10? inklusive Essen.
Italiano :
Anello di 7 km.
Bevande all’arrivo offerte dal municipio.
Iscrizione 10? compreso il pasto.
Espanol : Randonnée octobre rose
Circuito de 7 km.
Bebidas a la llegada ofrecidas por el ayuntamiento.
Inscripción 10? con comida incluida.
L’événement Randonnée octobre rose Villars a été mis à jour le 2025-10-16 par Val de Dronne