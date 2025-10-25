Randonnée octobre rose Villars

Randonnée octobre rose Villars samedi 25 octobre 2025.

Randonnée octobre rose

Place de l'église Villars Dordogne

Boucle de 7 km.

Pot à l’arrivée offert par la mairie.

Inscription 10€ repas compris.

Place de l’église Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 72 46 56

English : Randonnée octobre rose

7 km loop.

Drinks offered by the town hall.

Registration 10? including meal.

German : Randonnée octobre rose

7 km lange Schleife.

Ein Umtrunk bei der Ankunft wird von der Stadtverwaltung angeboten.

Einschreibung 10? inklusive Essen.

Italiano :

Anello di 7 km.

Bevande all’arrivo offerte dal municipio.

Iscrizione 10? compreso il pasto.

Espanol : Randonnée octobre rose

Circuito de 7 km.

Bebidas a la llegada ofrecidas por el ayuntamiento.

Inscripción 10? con comida incluida.

