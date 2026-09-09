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AGENDA · Villejoubert

Randonnée Octobre Rose Parking du cimetière Villejoubert

samedi 10 octobre 2026 · Parking du cimetière · Villejoubert

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Parking du cimetière
Adresse
2060 rue de la Boixe
Ville
16560 Villejoubert
Département
Charente
Tarif

Villejoubert

Randonnée Octobre Rose

Parking du cimetière 2060 rue de la Boixe Villejoubert Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

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Parking du cimetière 2060 rue de la Boixe Villejoubert 16560 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 62 97 31 

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English :

L’événement Randonnée Octobre Rose Villejoubert a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente