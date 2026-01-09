Randonnée Orbigny
Randonnée Orbigny dimanche 29 mars 2026.
Randonnée
8 Rue Jeanne d’Arc Orbigny Indre-et-Loire
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 08:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Randonnée pédestre sur deux parcours de 10 et 15 kms.
8 Rue Jeanne d’Arc Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 12 11 91 jean-luc.turmeau@orange.fr
English :
Hiking on two routes of 10 and 15 kms.
