Randonnée

8 Rue Jeanne d’Arc Orbigny Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 08:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée pédestre sur deux parcours de 10 et 15 kms.

8 Rue Jeanne d’Arc Orbigny 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 12 11 91 jean-luc.turmeau@orange.fr

English :

Hiking on two routes of 10 and 15 kms.

L’événement Randonnée Orbigny a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire