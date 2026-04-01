Randonnée Orchidées Sauvages parking de la mairie Bassillac et Auberoche

Bassillac et Auberoche

Randonnée Orchidées Sauvages

parking de la mairie 750 avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 11:30:00

Date(s) :

2026-04-26

La commune de Bassillac et Auberoche en partenariat avec la société mycologique et botanique du Périgord organise une randonnée commentée et gratuite à la découverte des orchidées sauvages.

La commune de Bassillac et Auberoche en partenariat avec la société mycologique et botanique du Périgord organise une randonnée commentée et gratuite à la découverte des orchidées sauvages.

La randonnée fait 4 kms et un pot de l’amitié sera proposé à l’arrivée.

Une belle idée de sortie, en compagnie de 2 passionnés pour vous faire découvrir la richesse du patrimoine naturel.

Réservation au 05 53 54 42 01. .

parking de la mairie 750 avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 42 01

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English :

The commune of Bassillac et Auberoche, in partnership with the mycological and botanical society of Périgord, is organizing a free guided hike to discover wild orchids.

L’événement Randonnée Orchidées Sauvages Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux