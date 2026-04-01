Randonnée Orchidées Sauvages parking de la mairie Bassillac et Auberoche
Randonnée Orchidées Sauvages parking de la mairie Bassillac et Auberoche dimanche 26 avril 2026.
Bassillac et Auberoche
Randonnée Orchidées Sauvages
parking de la mairie 750 avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26 11:30:00
Date(s) :
2026-04-26
La commune de Bassillac et Auberoche en partenariat avec la société mycologique et botanique du Périgord organise une randonnée commentée et gratuite à la découverte des orchidées sauvages.
La commune de Bassillac et Auberoche en partenariat avec la société mycologique et botanique du Périgord organise une randonnée commentée et gratuite à la découverte des orchidées sauvages.
La randonnée fait 4 kms et un pot de l’amitié sera proposé à l’arrivée.
Une belle idée de sortie, en compagnie de 2 passionnés pour vous faire découvrir la richesse du patrimoine naturel.
Réservation au 05 53 54 42 01. .
parking de la mairie 750 avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 42 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of Bassillac et Auberoche, in partnership with the mycological and botanical society of Périgord, is organizing a free guided hike to discover wild orchids.
L’événement Randonnée Orchidées Sauvages Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux