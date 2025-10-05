Randonnée organisée par l’association Les Amis du Four Frugières-le-Pin

Randonnée organisée par l'association Les Amis du Four Frugières-le-Pin dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée organisée par l’association Les Amis du Four

Le Chariol Frugières-le-Pin Haute-Loire

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Deux circuits sont proposés 7 et 11 km

Le Chariol Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 54 77 50

English :

Two circuits are available: 7 and 11 km

German :

Es werden zwei Strecken angeboten: 7 und 11 km

Italiano :

Sono disponibili due percorsi: 7 e 11 km

Espanol :

Hay dos rutas disponibles: 7 y 11 km

