Randonnée organisée par l’association Les Amis du Four Frugières-le-Pin
Le Chariol Frugières-le-Pin Haute-Loire
Début : 2025-10-05 14:00:00
Deux circuits sont proposés 7 et 11 km
Le Chariol Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 54 77 50
English :
Two circuits are available: 7 and 11 km
German :
Es werden zwei Strecken angeboten: 7 und 11 km
Italiano :
Sono disponibili due percorsi: 7 e 11 km
Espanol :
Hay dos rutas disponibles: 7 y 11 km
L’événement Randonnée organisée par l’association Les Amis du Four Frugières-le-Pin a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne