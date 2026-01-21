Randonnée ornithologique Bouverans

Randonnée ornithologique

Chapelle de Bouverans Bouverans Doubs

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-29 11:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Randonnée ornithologique dans la vallée du Drugeon avec Michel Courtet de l’Association de protection du Val du Drugeon.

Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. .

Chapelle de Bouverans Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 26 99 michelcourtet.jura@free.fr

