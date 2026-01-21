Randonnée ornithologique Bouverans
Randonnée ornithologique Bouverans dimanche 29 mars 2026.
Randonnée ornithologique
Chapelle de Bouverans Bouverans Doubs
Début : 2026-03-29 09:30:00
fin : 2026-03-29 11:00:00
2026-03-29
Randonnée ornithologique dans la vallée du Drugeon avec Michel Courtet de l’Association de protection du Val du Drugeon.
Inscription obligatoire par téléphone ou par mail. .
Chapelle de Bouverans Bouverans 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 26 99 michelcourtet.jura@free.fr
English : Randonnée ornithologique
