Randonnée ou running Téléthon Gonneville-sur-Honfleur samedi 6 décembre 2025.
Place du Commerce Gonneville-sur-Honfleur Calvados
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Dans le cadre du Téléthon à Gonneville-sur-Honfleur
Défi randonnée ou running 10 km .
Place du Commerce Gonneville-sur-Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 20 81 18 93
As part of the Telethon in Gonneville-sur-Honfleur
