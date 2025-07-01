Randonnée palmée dans « Le Jardin des Mattes » Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures La Londe-les-Maures

Randonnée palmée dans « Le Jardin des Mattes »

Office de tourisme Intercommunal Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var, La Londe les Maures 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-01 10:45:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-07-01 2025-09-03 2025-09-17

Partez à la découverte de la faune et flore méditerranéennes en snorkeling accompagné (palme, masque et tuba) ! Découvrez le sentier sous-marin du Jardin des Mattes, espace protégé et préservé à La Londe les Maures.

English : Le Jardin des Mattes » water walk

Discover the Mediterranean fauna and flora by snorkelling with a guide (fins, mask and snorkel)! Discover the underwater path of the Jardin des Mattes, a protected and preserved area in La Londe les Maures.

German : Wasserspaziergang « Le Jardin des Mattes » (Der Garten der Matten)

Entdecken Sie die mediterrane Flora und Fauna beim begleiteten Schnorcheln (Flossen, Maske und Schnorchel)! Entdecken Sie den Unterwasserpfad im Jardin des Mattes, einem geschützten und bewahrten Gebiet in La Londe les Maures.

Italiano : Passeggiata acquatica « Le Jardin des Mattes

Scoprite la fauna e la flora mediterranea facendo snorkeling con una guida (pinne, maschera e boccaglio)! Scoprite il percorso subacqueo del Jardin des Mattes, un’area protetta e conservata a La Londe les Maures.

Espanol :

Descubra la fauna y la flora del Mediterráneo practicando snorkel con un guía (aletas, máscara y tubo) Descubra el recorrido submarino del Jardin des Mattes, una zona protegida y preservada en La Londe les Maures.

