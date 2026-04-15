Randonnée palmée Kerlouan
Randonnée palmée Kerlouan mercredi 15 avril 2026.
Kerlouan
Randonnée palmée
Site de Meneham Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Découvrez Meneham autrement en nage avec palmes !
Parcours encadré avec apprentissage de la nage avec palmes et la respiration sur tuba pour découvrir la forêt de laminaires et les tombants rocheux à la rencontre des poissons, des crustacés et des coquillages bretons !
Sur réservation matériel fourni. .
Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15
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English : Randonnée palmée
L’événement Randonnée palmée Kerlouan a été mis à jour le 2026-02-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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