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Randonnée palmée Kerlouan

Randonnée palmée Kerlouan mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Site de Meneham

Ville : 29890 Kerlouan

Département : Finistère

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Kerlouan

Randonnée palmée

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:30:00
fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Découvrez Meneham autrement en nage avec palmes !
Parcours encadré avec apprentissage de la nage avec palmes et la respiration sur tuba pour découvrir la forêt de laminaires et les tombants rocheux à la rencontre des poissons, des crustacés et des coquillages bretons !
Sur réservation matériel fourni.   .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15 

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English : Randonnée palmée

L’événement Randonnée palmée Kerlouan a été mis à jour le 2026-02-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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