Plounéour-Brignogan-plages

Randonnée palmée

Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:30:00

fin : 2026-04-18 14:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Parcours encadré avec apprentissage de la nage avec palmes et la respiration sur tuba pour découvrir la forêt de laminaires et les tombants rocheux à la rencontre des poissons, des crustacés et des coquillages bretons !

Sur réservation matériel fourni. .

Phare de Pontusval Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15

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English : Randonnée palmée

L’événement Randonnée palmée Plounéour-Brignogan-plages a été mis à jour le 2026-02-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne