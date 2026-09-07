Randonnée palmée sur le sentier sous-marin archéologique d’Olbia, Base nautique de l’almanarre, Hyères

Informations pratiques

Randonnée palmée sur le sentier sous-marin archéologique d’Olbia Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Base nautique de l’almanarre Var

Public famille (enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte).

Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le sentier sous-marin d’Olbia vous invite à admirer, par moins de 5 mètres de profondeur, des vestiges archéologiques immergés en face du site d’Olbia. Avec palmes, masque et tuba, la balade permet de déambuler au-dessus des vestiges d’une jetée romaine et autres aménagements portuaires dont les énormes pierres de taille jalonnent la visite. Un peu plus loin, l’épave d’une Tartane ayant fait naufrage dans les années 1860 est également visible.

Randonnée palmée encadrée par le service des Sports. Matériel fourni.

Sous réserve des conditions météorologiques.

Durée : 40 minutes

Base nautique de l’almanarre 3168 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]

Le sentier sous-marin d’Olbia vous invite à admirer, par moins de 5 mètres de profondeur, des vestiges archéologiques immergés en face du site d’Olbia. Avec palmes, masque et tuba, la balade permet …

© JB – Site d’Olbia Ville d’Hyères