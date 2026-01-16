Randonnée panoramique Vinon

Randonnée panoramique

Rue des étangs Vinon Cher

Tarif : 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 09:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Découvrez les superbes paysages du Sancerrois à travers une randonnée panoramique au départ de Vinon ! de 8 à 24km, pour les yeux et pour les jambes…

Le Comité des fêtes de Vinon vous propose une randonnée panoramique au départ des étangs communaux.

4 parcours aux dénivelés dignes des vallonnements locaux, de 8, 12, 18 et 24km

Ravitaillement au cours du trajet tous les 8 km ! 3 .

Rue des étangs Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85 lamaisondesetang@gmail.com

English :

Discover the superb landscapes of the Sancerrois region through a panoramic hike starting from Vinon!

