Randonnée panoramique Vinon
Randonnée panoramique Vinon dimanche 26 avril 2026.
Randonnée panoramique
Rue des étangs Vinon Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 09:30:00
2026-04-26
Découvrez les superbes paysages du Sancerrois à travers une randonnée panoramique au départ de Vinon ! de 8 à 24km, pour les yeux et pour les jambes…
Le Comité des fêtes de Vinon vous propose une randonnée panoramique au départ des étangs communaux.
4 parcours aux dénivelés dignes des vallonnements locaux, de 8, 12, 18 et 24km
Ravitaillement au cours du trajet tous les 8 km ! 3 .
Rue des étangs Vinon 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 21 86 68 85 lamaisondesetang@gmail.com
English :
Discover the superb landscapes of the Sancerrois region through a panoramic hike starting from Vinon!
L’événement Randonnée panoramique Vinon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Grand Sancerrois