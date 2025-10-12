Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt
Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt dimanche 12 octobre 2025.
Randonnée & parcours ludique Octobre Rose
Salle des fêtes Douchapt Dordogne
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Randonnée 10 kms avec ravitaillement
Parcours ludique 3 kms enfants / parents avec une surprise à l’arrivée !
Don libre
Salle des fêtes Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 24 36
English : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose
10 km walk with refreshments
3km children’s / parents’ fun trail with a surprise at the finish!
Free donation
German : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose
Wanderung 10 kms mit Verpflegung
Spielparcours 3 kms Kinder / Eltern mit einer Überraschung am Ziel!
Freie Spende
Italiano :
Camminata di 10 km con ristoro
Percorso ludico per bambini e genitori di 3 km con una sorpresa all’arrivo!
Donazione libera
Espanol : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose
10 km a pie con refrescos
Recorrido lúdico de 3 km para niños y padres con sorpresa al final
Donativo gratuito
L’événement Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt a été mis à jour le 2025-09-15 par Val de Dronne