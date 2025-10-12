Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt

Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée & parcours ludique Octobre Rose

Salle des fêtes Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Randonnée 10 kms avec ravitaillement

Parcours ludique 3 kms enfants / parents avec une surprise à l’arrivée !

Don libre

Randonnée 10 kms avec ravitaillement

Parcours ludique 3 kms enfants / parents avec une surprise à l’arrivée !

Don libre .

Salle des fêtes Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 15 24 36

English : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose

10 km walk with refreshments

3km children’s / parents’ fun trail with a surprise at the finish!

Free donation

German : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose

Wanderung 10 kms mit Verpflegung

Spielparcours 3 kms Kinder / Eltern mit einer Überraschung am Ziel!

Freie Spende

Italiano :

Camminata di 10 km con ristoro

Percorso ludico per bambini e genitori di 3 km con una sorpresa all’arrivo!

Donazione libera

Espanol : Randonnée & parcours ludique Octobre Rose

10 km a pie con refrescos

Recorrido lúdico de 3 km para niños y padres con sorpresa al final

Donativo gratuito

L’événement Randonnée & parcours ludique Octobre Rose Douchapt a été mis à jour le 2025-09-15 par Val de Dronne