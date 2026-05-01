Randonnée pas à pas Toulonjac
Randonnée pas à pas Toulonjac dimanche 31 mai 2026.
Toulonjac
Randonnée pas à pas
Toulonjac Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Parcours 14km
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée pédestre ouverte à tous.
Deux parcours de randonnée pédestre 8km ou 14 km.
Départ de 8h30 à 9h30.
Buvette. Restauration sur place ou à emporter sur réservation uniquement !
Le café vous sera offert au départ.
N’oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater sur le parcours. Un ravitaillement est prévu à mi-chemin 6 .
Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 38 82 70
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English :
Walking tour open to all.
L’événement Randonnée pas à pas Toulonjac a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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