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Randonnée pas à pas Toulonjac

Randonnée pas à pas Toulonjac

Randonnée pas à pas Toulonjac dimanche 31 mai 2026.

Ville : 12200 Toulonjac

Département : Aveyron

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 6 Tarif de base plein tarif Parcours 14km

Toulonjac

Randonnée pas à pas

Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Parcours 14km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Randonnée pédestre ouverte à tous.
Deux parcours de randonnée pédestre 8km ou 14 km.
Départ de 8h30 à 9h30.
Buvette. Restauration sur place ou à emporter sur réservation uniquement !
Le café vous sera offert au départ.
N’oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater sur le parcours. Un ravitaillement est prévu à mi-chemin 6  .

Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 38 82 70 

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English :

Walking tour open to all.

L’événement Randonnée pas à pas Toulonjac a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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