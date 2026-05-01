Toulonjac

Randonnée pas à pas

Toulonjac Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Parcours 14km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée pédestre ouverte à tous.

Deux parcours de randonnée pédestre 8km ou 14 km.

Départ de 8h30 à 9h30.

Buvette. Restauration sur place ou à emporter sur réservation uniquement !

Le café vous sera offert au départ.

N’oubliez pas de prendre de quoi vous hydrater sur le parcours. Un ravitaillement est prévu à mi-chemin 6 .

Toulonjac 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 38 82 70

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English :

Walking tour open to all.

L’événement Randonnée pas à pas Toulonjac a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)