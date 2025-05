Randonnée patrimoine à Rochefort-Samson – Parking de la combe d’Oyans Rochefort-Samson, 5 juillet 2025 09:00, Rochefort-Samson.

Partez en randonnée avec un guide de montagne et un guide-conférencier pour découvrir le patrimoine naturel et historique du Vercors à un château, d’une abbaye à une chapelle, ces parcours révèlent des paysages et sites d’exception.

Parking de la combe d’Oyans Les Ducs

Rochefort-Samson 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Set off on a hike with a mountain guide and a guide-lecturer to discover our natural and historical heritage: from the Vercors to a castle, from an abbey to a chapel, these routes reveal exceptional landscapes and sites.

German :

Begeben Sie sich mit einem Bergführer und einem Fremdenführer auf eine Wanderung, um das natürliche und historische Erbe zu entdecken: vom Vercors bis zu einem Schloss, von einer Abtei bis zu einer Kapelle, diese Strecken enthüllen außergewöhnliche Landschaften und Orte.

Italiano :

Partite per un’escursione in compagnia di una guida alpina e di una guida-insegnante per scoprire il nostro patrimonio naturale e storico: dal Vercors a un castello, da un’abbazia a una cappella, questi itinerari rivelano paesaggi e siti eccezionali.

Espanol :

Salga de excursión con un guía de montaña y un conferenciante-guía para descubrir nuestro patrimonio natural e histórico: del Vercors a un castillo, de una abadía a una capilla, estos itinerarios revelan paisajes y lugares excepcionales.

