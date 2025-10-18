Randonnée patrimoine Autour de Montmiral (dès 10 ans) Départ de la randonnée Montmiral

samedi 18 octobre 2025.

Randonnée patrimoine Autour de Montmiral (dès 10 ans)

Départ de la randonnée 38 Chemin de la Chapelle Montmiral Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Cheminez sur les sentiers accompagnés d’un guide-conférencier et d’un guide de moyenne montagne, à la découverte du patrimoine naturel et historique local.

Départ de la randonnée 38 Chemin de la Chapelle Montmiral 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Follow the trails accompanied by a guide and a mountain guide, to discover the local natural and historical heritage.

German :

Wandern Sie auf den Pfaden in Begleitung eines Fremdenführers und eines Mittelgebirgsführers, um das lokale Natur- und Geschichtserbe zu entdecken.

Italiano :

Seguite i sentieri accompagnati da una guida e da un accompagnatore di media montagna per scoprire il patrimonio naturale e storico locale.

Espanol :

Siga los senderos acompañado por un guía y un guía de media montaña para descubrir el patrimonio natural e histórico local.

L’événement Randonnée patrimoine Autour de Montmiral (dès 10 ans) Montmiral a été mis à jour le 2025-09-20 par Valence Romans Tourisme