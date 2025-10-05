Randonnée patrimoine commentée à Courbillac. Courbillac

Stade de Courbillac Courbillac Charente

Dimanche 5 octobre de 9h à 12h

Stade de Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05

English :

Sunday, October 5, 9am to 12pm

Guided heritage walk in Courbillac.

German :

Sonntag, den 5. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr

Kommentierte Heritage-Wanderung in Courbillac.

Italiano :

Domenica 5 ottobre dalle 9.00 alle 12.00

Passeggiata guidata nel patrimonio di Courbillac.

Espanol :

Domingo 5 de octubre de 9:00 a 12:00

Paseo guiado por el patrimonio de Courbillac.

L’événement Randonnée patrimoine commentée à Courbillac. Courbillac a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais