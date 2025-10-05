Randonnée patrimoine commentée à Courbillac. Courbillac
Randonnée patrimoine commentée à Courbillac. Courbillac dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée patrimoine commentée à Courbillac.
Stade de Courbillac Courbillac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 09:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Dimanche 5 octobre de 9h à 12h
Randonnée patrimoine commentée à Courbillac.
.
Stade de Courbillac Courbillac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05
English :
Sunday, October 5, 9am to 12pm
Guided heritage walk in Courbillac.
German :
Sonntag, den 5. Oktober von 9:00 bis 12:00 Uhr
Kommentierte Heritage-Wanderung in Courbillac.
Italiano :
Domenica 5 ottobre dalle 9.00 alle 12.00
Passeggiata guidata nel patrimonio di Courbillac.
Espanol :
Domingo 5 de octubre de 9:00 a 12:00
Paseo guiado por el patrimonio de Courbillac.
L’événement Randonnée patrimoine commentée à Courbillac. Courbillac a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Rouillacais