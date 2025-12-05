Randonnée Patrimoine cour de la salle du Four Digosville

Randonnée Patrimoine

cour de la salle du Four Rue de la Ferme du Four Digosville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-05 16:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Randonnée de Noël dans les chemins de Digosville. Visite privée de la maison des musiciens. Parcours de 5 km à petite allure. Au retour sous chapiteau, Goûter offert aux marcheurs à la ferme dufour. Ouverture officielle du Marché à 16h30. Inscriptions de 5€ par adulte sur place. .

cour de la salle du Four Rue de la Ferme du Four Digosville 50110 Manche Normandie +33 6 83 34 21 63 louisettevolclair@wanadoo.fr

English : Randonnée Patrimoine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée Patrimoine Digosville a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Cotentin Le Val de Saire