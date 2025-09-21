Randonnée patrimoine et gourmandises Four à chaux de La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb

Tarif adulte : 14€ (+ de 12 ans) ; Tarif – de 12ans : 9 €. Participants limité à 100. Réservation obligatoire. Rdv à 08h00 au Four à Chaux de La Tour/Orb. Merci d’apporter une assiette, des couverts et un gobelet

Parcours total : 12 km (dénivelé +150 m)

Début : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Dimanche 21 septembre 2025, pendant les 42ème journées européennes du patrimoine, qui auront pour thème « les lumières du patrimoine architectural », l’association « Au four et au levain » organise la première randonnée patrimoine et gourmandises sur le territoire de La Tour sur Orb.

Cet événement est organisé en partenariat avec 5 autres associations de la commune, « Les amis du Four à Chaux », « Les amis du Café de La Tour », « Les amis de Saint Pierre de Brousson », « Les amis du Prieuré de Saint-Xist », les ex-membres de « Bérengère de Frangouille ».

Lors de ce parcours, les participants pourront, découvrir les paysages de la vallée de l’Orb, visiter 6 sites patrimoniaux de la commune. Les visites et la description des sites seront faites par les membres des associations concernées. Lors de chacune des 6 étapes, les marcheurs pourront goûter et découvrir des gourmandises locales.

Programme de la journée

Le four à chaux de La Tour : parking et accueil des randonneurs, briefing, inscription et remise des cartes de dégustation

Le château de Brousson : Pause café et viennoiserie sur la place de la mairie avec « les amis du café de La Tour ». Présentation de l’histoire du château de Brousson

Les moulins de Brousson: Pause et présentation des 2 moulins.

La chapelle Saint-Pierre de Brousson : L’association « Les amis de Saint-Pierre de Brousson » organisera la visite de la chapelle. Pause gourmande avec dégustation de produits locaux.

L’église et le prieuré Saint-Cyr-et-Sainte-Julitte de Saint-Xist : L’association « Les amis du prieuré » organisera la visite de l’église et du prieuré. Pause gourmande avec dégustation de produits locaux.

Le four à pain de Frangouille : L’association « Au four et au levain » fournira quelques éléments sur l’histoire du four et sur sa restauration. Pizzas cuites au feu de bois et boissons locales.

L’église Sainte-Marie de Frangouille : Les anciens membres de l’association « Bérengère de Frangouille » organiseront la visite de l’église. Café et gourmandise locale sucrée.

Le four à chaux de La Tour : L’association « Les amis du Four à Chaux » organisera la visite du site industriel. Pause gourmande avec dégustation de produits locaux.

Les acteurs de nos gourmandises

La boulangerie Ricot, du Bousquet d’Orb

Bernard Azema, du Mas Blanc, La Tour Sur Orb

La ferme du Mas Alengrin de Sven Bachmann, de Tour sur Orb

Série Limitées de Christelle Beche de Bédarieux

La SICA du Caroux de Villemagne l’Argentière

La pisciculture du Moulin de Napoléon de Mons la Trivalle

Les pizzas cuites dans le four à bois de Frangouille de l’association Au four et au levain

Le Domaine Jouvet de Clairac, La Tour sur Orb

La Brasserie Pompon de Camplong

La Vallée des ânes de Dio, Lunas le Château

Symbiose de Jessie Scanzi de Boussagues, de La Tour sur Orb

Four à chaux de La Tour-sur-Orb 54 avenue du four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie https://www.fourachauxlatoursurorb.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/au-four-et-au-levain/evenements/randonnee-patrimoine-et-gourmandises »}] Unique en Occitanie, cette ancienne usine de production de chaux date de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

Protégée au titre des Monuments historiques et récemment restaurée, elle comprend la carrière, la bluterie, le bâtiment des fours à chaux et l’écurie (actuelle maison d’habitation). La chaux produite a servi à l’édification des ouvrages d’art de la ligne de chemin de fer de Graissessac à Béziers et a ainsi contribué à l’essor économique de la région des Hauts Cantons de l’Hérault.

Des visites commentées sont proposées toute l’année, sur rendez-vous. D 35

