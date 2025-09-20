Randonnée « Patrimoine et nature » Maison principale du Galion La Trinité

Randonnée uniquement sur réservation. 20 participants par groupe max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00+ – 2025-09-20T16:+

Fin : 2025-09-21T13:30:00+ – 2025-09-21T16:+

Vivez une expérience unique mêlant histoire et plein air lors de la randonnée “Patrimoine et nature”.

Au départ du Galion, vous suivrez un parcours guidé qui vous mènera le long du canal d’irrigation, aux abords de l’usine et du bac, avant de terminer par la découverte de la maison principale du Galion, joyau architectural du site.

Entre paysages agricoles, traces historiques et immersion dans la nature, cette balade est une invitation à redécouvrir le territoire autrement.

Deux créneaux exceptionnels : samedi 20 et dimanche 21 septembre à 7h30 (sur réservation).

Maison principale du Galion 1 chemin du galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596696707707 https://baiedestresors.com Prendre la direction de l'usine sucrière du Galion puis suivre les panneaux « Baie des Trésors » sur 900m.

Baie des Trésors – T.SALINIERE