Randonnée patrimoine gourmande rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan

Randonnée patrimoine gourmande

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le service patrimoine vous propose d’associer la découverte de l’architecture des années 1950 à la dégustation de produits locaux. Une manière agréable et gourmande de se familiariser avec le patrimoine !

rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV au CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

The heritage department invites you to combine the discovery of 1950s architecture with a tasting of local produce. A pleasant, gourmet way to familiarize yourself with our heritage!

