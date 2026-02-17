Randonnée patrimoine La tour de Barcelonne RDV devant la Mairie Combovin

Randonnée patrimoine La tour de Barcelonne

RDV devant la Mairie 95 Rue du 22 Juin 1944 Combovin Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 14:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Accrochée aux premiers contreforts du Vercors, la tour de Barcelonne surplombe la plaine de Valence. Aujourd’hui restaurée, elle vous ouvre ses portes.

Profitez d’une vue spectaculaire le long du sentier de crête jusqu’à la chapelle Sainte-Marguerite.

.

RDV devant la Mairie 95 Rue du 22 Juin 1944 Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Clinging to the foothills of the Vercors, the Tour de Barcelonne overlooks the Valence plain. Now restored, it opens its doors to you.

Enjoy spectacular views along the ridge path to the Sainte-Marguerite chapel.

L’événement Randonnée patrimoine La tour de Barcelonne Combovin a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme