Randonnée patrimoine Le château des Cornillans route d’Ourches La Baume-Cornillane

Randonnée patrimoine Le château des Cornillans

route d’Ourches RDV au parking randonneur Le Cordanche La Baume-Cornillane Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 14:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Cheminez de la barre rocheuse de la Pangée à la grotte de la Dame, en passant par les ruines du château des Cornillans. Apprenez à lire la formation géologique de ce paysage et à saisir l’empreinte de l’homme sur cet environnement unique.

.

route d’Ourches RDV au parking randonneur Le Cordanche La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walk from the rocky bar of Pangée to the grotte de la Dame, via the ruins of the Château des Cornillans. Learn how to read the geological formation of this landscape and understand man?s imprint on this unique environment.

L’événement Randonnée patrimoine Le château des Cornillans La Baume-Cornillane a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme