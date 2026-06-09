Randonnée patrimoine Le Locheur Le Locheur Val d’Arry

Val d’Arry

Randonnée patrimoine Le Locheur

Le Locheur Base de loisirs Val d’Arry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Randonnée patrimoine Le Locheur

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une randonnée patrimoine dans le village du Locheur le mercredi 26 aout à 14h. Partez à la découverte de ce village de caractère aux nombreuses demeures anciennes. Cette balade de 5 km environ sera l’occasion d’en savoir plus sur l’église Saint Jacques, le lavoir et le manoir d’Arry, berceau de la famille Malherbe, dont le célèbre poète du XVIIe siècle est issu.

Rendez-vous à la base de loisirs de Le Locheur. Réservation obligatoire. .

Le Locheur Base de loisirs Val d’Arry 14210 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50

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English : Randonnée patrimoine Le Locheur

Heritage walk Le Locheur

L’événement Randonnée patrimoine Le Locheur Val d’Arry a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie