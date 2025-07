Randonnée patrimoine Les différents visages de la reconstruction Royan

Suite à la nomination de Claude Ferret à la tête de la reconstruction de la ville, une centaine d’architectes et d’ingénieurs, agréés par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, le rejoignent pour participer à ce vaste projet

RDV place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

English :

Following Claude Ferret?s appointment as head of the city?s reconstruction, a hundred architects and engineers, approved by the Ministry of Reconstruction and Urban Planning, joined him to take part in this vast project

German :

Nach der Ernennung von Claude Ferret zum Leiter des Wiederaufbaus der Stadt schlossen sich ihm etwa hundert vom Ministerium für Wiederaufbau und Städtebau zugelassene Architekten und Ingenieure an, um an diesem großen Projekt mitzuwirken

Italiano :

Dopo la nomina di Claude Ferret a responsabile della ricostruzione della città, un centinaio di architetti e ingegneri, approvati dal Ministero della Ricostruzione e dell’Urbanistica, si unirono a lui per partecipare a questo vasto progetto

Espanol :

Tras el nombramiento de Claude Ferret como responsable de la reconstrucción de la ciudad, un centenar de arquitectos e ingenieros, autorizados por el Ministerio de Reconstrucción y Urbanismo, se unieron a él para participar en este vasto proyecto

