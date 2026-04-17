Randonnée patrimoine Les maisons jumelles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan
Randonnée patrimoine Les maisons jumelles des années 1950 rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès Royan vendredi 17 avril 2026.
Royan
Randonnée patrimoine Les maisons jumelles des années 1950
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Développée avant-guerre dans la perspective de réduire les coûts de conception, la solution de la maison jumelle est reprise dans le contexte de la Reconstruction et constitue une typologie méconnue,
.
rez-de-mer du Palais, 42 av des Congrès RDV CIAP Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Developed in the pre-war period to reduce design costs, the twin house solution was revived during the Reconstruction period and is a little-known typology,
L’événement Randonnée patrimoine Les maisons jumelles des années 1950 Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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