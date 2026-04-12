Randonnée patrimoine Les villas des années 1950 de Vaux-sur-Mer Royan
Randonnée patrimoine Les villas des années 1950 de Vaux-sur-Mer Royan dimanche 12 avril 2026.
Royan
Randonnée patrimoine Les villas des années 1950 de Vaux-sur-Mer
RDV devant le casino de Pontaillac Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Cette escapade à Vaux-sur-Mer vous propose de découvrir les villas des années 1950, dans cette ville voisine de Royan, qui, comme elle, a subi les bombardements de 1945.
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RDV devant le casino de Pontaillac Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
This getaway to Vaux-sur-Mer takes you on a tour of the villas built in the 1950s in this neighboring town to Royan, which, like Royan, suffered the bombing raids of 1945.
L’événement Randonnée patrimoine Les villas des années 1950 de Vaux-sur-Mer Royan a été mis à jour le 2026-02-26 par Mairie de Royan
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