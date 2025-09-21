Randonnée Patrimoine Place de l’église Saint-Chamond

Randonnée Patrimoine Place de l’église Saint-Chamond dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée Patrimoine Dimanche 21 septembre, 14h00 Place de l’église Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez randonner tout en découvrant une partie de notre patrimoine historique, notamment l’ancienne demeure des Palermes et un puits datant d’il y a 400 ans.

Place de l'église Route de Chavanne 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Chamond marche