Randonnée patrimoniale des chapelles de Saint-Gervais Chapelle Saint-Nicolas de Véroce Saint-Gervais-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

10€ au profit de la restauration des chapelles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Le club de randonnée de Saint-Gervais, Les Dahus vous invitent à une rando patrimoine au profit de la restauration des chapelles rive droite de Saint-Gervais !

En autonomie, empruntez le sentier du baroque pour une randonnée de quelques heures à travers plusieurs hameaux de montagne. Au cours de la balade, vous pourrez découvrir la richesse des décors de ces petits édifices de caractère et profiter de la beauté du paysage en plongeant dans l’histoire du village. Dans chaque chapelle, une guide sera présent pour partager avec vous l’histoire de ces chapelles de hameaux.

Rendez-vous à la chapelle de Véroce à partir de 10h pour une introduction historique et pratique, puis partez en autonomie pour une randonnée de quelques heures entre Saint-Nicolas de Véroce et Saint-Gervais sur un sentier balisé, et avec les membres de l’association de randonnée Les Dahus.

Randonnée de 9km avec 170 mètres de dénivelé positif et 580 mètres de dénivelé négatif.

Prendre des bonnes chaussures, casquettes, gourdes et un pique-nique.

Des navettes seront mises en places le matin entre Saint-Gervais et Saint-Nicolas.

Construites à partir du XIVème siècle, à la demande des habitants qui finançaient leurs édifications pour avoir un lieu de culte où prier, ces chapelles sont des sites incontournables, constitutifs de l’identité des communautés montagnardes.

Depuis 2015, la commune de Saint-Gervais mène une politique active de restauration des chapelles avec plusieurs campagnes de restaurations. Après les chapelles rive gauche du Bonnant entre 2017 et 2022, un nouveau chantier a débuté sur l’autre versant de Saint-Gervais. Depuis plusieurs mois, des travaux de restaurations sont en cours dans les chapelles des Pratz, de Montivon, du Champel, de Bionnay et de Bionnassay.

L’association de randonnée Les Dahus souhaitent soutenir le financement des travaux de restauration des chapelles et vous proposent de prendre part à une randonnée encadrée.

Le club de randonnée saint-gervolain propose trois fois par semaine des randonnées en montagne.

Chapelle Saint-Nicolas de Véroce Route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La chapelle de Véroce a été édifiée entre 1705 et 1707 grâce au don des frères Revenaz du Pontet, marchands émigrés en Pologne.

La restauration de la chapelle en 2021-2022 a permis de retrouver le décor du XVIIIe siècle du retable repeint au XIXe siècle.

© Pascal Deloche