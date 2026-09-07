Randonnée patrimoniale, Village de vacances de Brillac, Brillac

Informations pratiques

Randonnée patrimoniale Dimanche 20 septembre, 08h30 Village de vacances de Brillac Charente

Gratuit. Une paire de bonnes chaussures, de l’eau pour une randonnée sereine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Partez en randonnée à la découverte des us et coutumes des Brilhachons du siècle dernier, au fil d’un parcours de 7 km ponctué de commentaires et de photographies anciennes.

À l’issue de ce circuit en boucle, avec départ et arrivée au Village de vacances, un verre de l’amitié vous sera proposé.

Village de vacances de Brillac Le Recloux, 16500 Brillac Brillac 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 42 73 https://vacances-brillac16.com Sur 3 hectares, un hameau de 18 gîtes individuels accueille les vacanciers toute l’année. Parking à l’entrée du village de vacances. Toilettes publiques.

Partez en randonnée à la découverte des us et coutumes des Brilhachons du siècle dernier à travers un parcours de 7 km ponctué de commentaires et de photographies anciennes.

Mme Michèle LAMBELIN©