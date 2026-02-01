Randonnée pédestre 11,5 km

Boulevard Branly Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 08:45:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Randonnée pédestre organisée par l’association De l’Estuaire au Sillon. Au programme, une boucle de 11,5 km entre Savenay et Malville.

Tarif 3 €. .

Boulevard Branly Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 58 71 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre 11,5 km Savenay a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon