Randonnée pédestre: 19e étape GR 100 Lurais Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

19e étape du relais des clubs de l’Indre sur le GR 100.

19e étape du relais des clubs de l’Indre sur le GR 100: Laurais Angles-Merigny, étape de 20 km avec pique-nique tiré du sac à dos. Pause déjeuner au pied des falaises de Rives. Verre de l’amitié offertà l’arrivée àMérigny offert par le CDRP36. 5 .

Lurais 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 24 51 39 87

English :

19th stage of the Indre club relay on the GR 100.

German :

19. Etappe des Staffellaufs der Vereine des Departements Indre auf dem GR 100.

Italiano :

diciannovesima tappa della staffetta dei club dell’Indre sul GR 100.

Espanol :

19ª etapa del relevo de los clubes de Indre en el GR 100.

