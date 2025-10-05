RANDONNÉE PÉDESTRE 43ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE Rosis

RANDONNÉE PÉDESTRE 43ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE Rosis dimanche 5 octobre 2025.

RANDONNÉE PÉDESTRE 43ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE

Complexe sportif d’Andabre Rosis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le Comité Départemental de l’Hérault de Randonnée Pédestre présente, avec le concours des Communes de Rosis et de Castanet le Haut, de la Communauté de Communes du Haut Languedoc, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, la 43e édition de sa Fête de la Randonnée.

Des circuits pour tous niveaux, seront proposés au départ du Complexe sportif d’Andabre, commune de Rosis

Circuit des Falaises d’Orque Niveau difficile pour randonneurs expérimentés 18,1 km 1041 m D+

Balisage violet Environ 5h Départs de 8h30 à 9h

Circuit des Mines Niveau moyen 13,7 km 527 m D+

Balisage jaune Environ 4h Départs de 9h15 à 9h45

Circuit de la Vallée de la Mare Niveau facile 8,5 km 299 m D+

Balisage bleu Environ 3h Départs de 10h à 10h30

D’autres activités sont aussi prévues

9h Fast Hiking Découverte Chapelle Saint-Eutrope

Randonnée Sportive à allure soutenue en toute autonomie pour les randonneurs aguerris

15,9 km 967 m D+ aucun surbalisage spécifique Carte et Trace GPX

Dès 10h Initiation rando Challenge® Découverte épreuve ludique par équipe, accessible à tous.

11h Circuit Rando Santé® Groupe de 20 personnes

11h et 14h30 Initiations Marche Nordique et Bungy Pump Bâtons de marche dynamique Groupe de 10 personnes

Le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault, l’Office National des Forets sont associés à cette journée. .

Complexe sportif d’Andabre Rosis 34610 Hérault Occitanie

English :

The Comité Départemental de l?Hérault de Randonnée Pédestre presents, with the support of the Communes of Rosis and Castanet le Haut, the Communauté de Communes du Haut Languedoc, the Département de l?Hérault and the logistical support of Hérault Sport, the 43rd edition of its Fête de la Randonnée.

German :

Das Comité Départemental de l’Hérault de Randonnée Pédestre präsentiert mit der Unterstützung der Gemeinden Rosis und Castanet le Haut, der Communauté de Communes du Haut Languedoc, des Département de l’Hérault und der logistischen Unterstützung von Hérault Sport die 43.

Italiano :

Il Comité Départemental de l’Hérault de Randonnée Pédestre, con il sostegno dei Comuni di Rosis e Castanet le Haut, della Communauté de Communes du Haut Languedoc, del Département de l’Hérault e il supporto logistico di Hérault Sport, presenta la 43ª edizione della Festa della Randonnée.

Espanol :

El Comité Départemental de l’Hérault de Randonnée Pédestre, con el apoyo de los municipios de Rosis y Castanet le Haut, la Communauté de Communes du Haut Languedoc, el Département de l’Hérault y el apoyo logístico de Hérault Sport, presenta la 43ª edición de su Fête de la Randonnée.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE 43ÈME FÊTE DÉPARTEMENTALE DE LA RANDONNÉE Rosis a été mis à jour le 2025-09-09 par 34 HERAULT SPORT