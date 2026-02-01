Randonnée pédestre à Anceaumeville Parking de la salle Guy de Maupassant Anceaumeville
Parking de la salle Guy de Maupassant 1 Clos du Colombier Anceaumeville Seine-Maritime
Début : 2026-02-08 09:00:00
fin : 2026-02-08 12:30:00
2026-02-08
Anceau-Rando vous invite à sa randonnée du 08 février à Anceaumeville.
Rendez-vous au parking de la Salle Guy de Maupassant à 9h pour un café d’accueil avant le départ à 9h15 pour un parcours de 10km.
Après la randonnée, restez pour le vin chaud et les douceurs !
Prévoyez votre équipement en fonction du temps bonnes chaussures, capes, bâtons, etc…
Venez nombreux ! .
