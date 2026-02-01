Randonnée pédestre à Anceaumeville Parking de la salle Guy de Maupassant Anceaumeville

Randonnée pédestre à Anceaumeville

Parking de la salle Guy de Maupassant 1 Clos du Colombier Anceaumeville Seine-Maritime

Début : 2026-02-08 09:00:00

fin : 2026-02-08 12:30:00

2026-02-08

Anceau-Rando vous invite à sa randonnée du 08 février à Anceaumeville.

Rendez-vous au parking de la Salle Guy de Maupassant à 9h pour un café d’accueil avant le départ à 9h15 pour un parcours de 10km.

Après la randonnée, restez pour le vin chaud et les douceurs !

Prévoyez votre équipement en fonction du temps bonnes chaussures, capes, bâtons, etc…

Venez nombreux ! .

