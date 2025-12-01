Randonnée pédestre à Baillou Baillou
Randonnée pédestre à Baillou Baillou jeudi 1 janvier 2026.
Randonnée pédestre à Baillou
Baillou Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-01 14:00:00
fin : 2026-12-31 18:00:00
Date(s) :
2026-01-01
Partons dans le Perche Vendômois à la découverte des chemins de randonnées à Baillou
Randonnée pédestre à Baillou. Parcours de 10, 16 et 21 km. Organisée par le comité des fêtes. 0 .
Baillou 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire anais.ledoux@adt41.com
English :
Let’s go in the Perche Vendômois to discover the hiking trails in Baillou
L’événement Randonnée pédestre à Baillou Baillou a été mis à jour le 2025-12-01 par OT de Vendome Territoires Vendomois