Randonnée pédestre à Baillou

Baillou Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2026-01-01 14:00:00

fin : 2026-12-31 18:00:00

2026-01-01

Partons dans le Perche Vendômois à la découverte des chemins de randonnées à Baillou

Randonnée pédestre à Baillou. Parcours de 10, 16 et 21 km. Organisée par le comité des fêtes. 0 .

Baillou 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire anais.ledoux@adt41.com

Let’s go in the Perche Vendômois to discover the hiking trails in Baillou

