Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau
Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau lundi 25 mai 2026.
Bonneveau
Randonnée pédestre à Bonneveau
Bonneveau Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-25 07:30:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
1 jour de randonnée, 8 jours de santé !
Randonnée pédestre à Bonneveau. Bonneveau s’anime vous invite à sa randonnée annuelle. Vous aurez le choix entre 3 circuits 9.5, 15.8 et 22km. .
Bonneveau 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 65 88 54
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English :
1 day of hiking, 8 days of health!
L’événement Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT41