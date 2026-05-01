Bonneveau

Randonnée pédestre à Bonneveau

Bonneveau Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 07:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

1 jour de randonnée, 8 jours de santé !

Randonnée pédestre à Bonneveau. Bonneveau s’anime vous invite à sa randonnée annuelle. Vous aurez le choix entre 3 circuits 9.5, 15.8 et 22km. .

Bonneveau 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 85 65 88 54

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English :

1 day of hiking, 8 days of health!

L’événement Randonnée pédestre à Bonneveau Bonneveau a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT41