Randonnée Pédestre à Bourg de Visa le bourg Bourg-de-Visa

Randonnée Pédestre à Bourg de Visa

le bourg Place de la halle Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le Comité des fêtes vous invite le dimanche 20 septembre à participer à sa Randonnée Pédestre.

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le bourg Place de la halle Bourg-de-Visa 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 77 49 67 62 comitebourgdevisa@orange.fr

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English :

On Sunday September 20, the Comité des fêtes invites you to take part in its Randonnée Pédestre.

L’événement Randonnée Pédestre à Bourg de Visa Bourg-de-Visa a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy