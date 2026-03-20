Randonnée Pédestre à Bourg de Visa le bourg Bourg-de-Visa
Randonnée Pédestre à Bourg de Visa le bourg Bourg-de-Visa dimanche 20 septembre 2026.
Randonnée Pédestre à Bourg de Visa
le bourg Place de la halle Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Comité des fêtes vous invite le dimanche 20 septembre à participer à sa Randonnée Pédestre.
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le bourg Place de la halle Bourg-de-Visa 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 77 49 67 62 comitebourgdevisa@orange.fr
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English :
On Sunday September 20, the Comité des fêtes invites you to take part in its Randonnée Pédestre.
L’événement Randonnée Pédestre à Bourg de Visa Bourg-de-Visa a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy