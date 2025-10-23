Randonnée pédestre à Cambremer Parking de l’Europe Cambremer
Randonnée pédestre à Cambremer Parking de l’Europe Cambremer jeudi 23 octobre 2025.
Randonnée pédestre à Cambremer
Parking de l’Europe Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 13:30:00
fin : 2025-10-23
Date(s) :
2025-10-23
jeudi 23 Octobre 2025 CAMBREMER
NOTA BENE
co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises
– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep
23 Octobre 2025: CAMBREMER’
co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises
– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep Site internet www.rayoncambremerien.fr .
Parking de l’Europe Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52 t.sevestre@wanadoo.fr
English : Randonnée pédestre à Cambremer
thursday, October 23, 2025: CAMBREMER ?
NOTA BENE
carpool from Cambremer Parking de l?Europe at 1:30 pm sharp
– 3.00? or free for Ufolep members
German : Randonnée pédestre à Cambremer
donnerstag, 23. Oktober 2025: CAMBREMER?
NOTA BENE
fahrgemeinschaften ab Cambremer Parking de l’Europe um genau 13.30 Uhr
– 3.00? oder kostenlos für Ufolep-Lizenzinhaber
Italiano :
giovedì 23 ottobre 2025: CAMBREMER ?
NOTA BENE
partenza da Cambremer Parking de l’Europe alle 13.30 in punto
– 3.00? o gratuito per i titolari di licenza Ufolep
Espanol :
jueves 23 de octubre de 2025: CAMBREMER ?
NOTA BENE
coche compartido desde Cambremer Parking de l’Europe a las 13h30 en punto
– 3.00? o gratis para los titulares de una licencia Ufolep
L’événement Randonnée pédestre à Cambremer Cambremer a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Lisieux Normandie Tourisme