Randonnée pédestre à Cambremer Parking de l’Europe Cambremer

Parking de l’Europe Avenue des Tilleuls Cambremer Calvados

Début : 2025-10-23 13:30:00

jeudi 23 Octobre 2025 CAMBREMER

NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep

23 Octobre 2025: CAMBREMER’

– 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep Site internet www.rayoncambremerien.fr .

Parking de l’Europe Avenue des Tilleuls Cambremer 14340 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52 t.sevestre@wanadoo.fr

English : Randonnée pédestre à Cambremer

thursday, October 23, 2025: CAMBREMER ?

NOTA BENE

carpool from Cambremer Parking de l?Europe at 1:30 pm sharp

– 3.00? or free for Ufolep members

German : Randonnée pédestre à Cambremer

donnerstag, 23. Oktober 2025: CAMBREMER?

NOTA BENE

fahrgemeinschaften ab Cambremer Parking de l’Europe um genau 13.30 Uhr

– 3.00? oder kostenlos für Ufolep-Lizenzinhaber

Italiano :

giovedì 23 ottobre 2025: CAMBREMER ?

NOTA BENE

partenza da Cambremer Parking de l’Europe alle 13.30 in punto

– 3.00? o gratuito per i titolari di licenza Ufolep

Espanol :

jueves 23 de octubre de 2025: CAMBREMER ?

NOTA BENE

coche compartido desde Cambremer Parking de l’Europe a las 13h30 en punto

– 3.00? o gratis para los titulares de una licencia Ufolep

