Randonnée pédestre à Châteauvieux Châteauvieux

Châteauvieux Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2026-01-18
Randonnée pédestre à Châteauvieux. Randonnée de la Saint-Vincent organisée par le Comité des fêtes. 10, 15, 20 et 27 km départ à partir de 8:00. Chiens acceptés tenus en laisse. .
Châteauvieux 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 33 35 04
English :
Hiking in Châteauvieux. Saint-Vincent walk organized by the Comité des fêtes. 10, 15 and 20 km departure from 8:00 a.m
