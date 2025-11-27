Randonnée pédestre à Châteauvieux

Châteauvieux Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Randonnée pédestre à Châteauvieux. Randonnée de la Saint-Vincent organisée par le Comité des fêtes. 10, 15, 20 et 27 km départ à partir de 8:00. Chiens acceptés tenus en laisse. .

Châteauvieux 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 33 35 04

Hiking in Châteauvieux. Saint-Vincent walk organized by the Comité des fêtes. 10, 15 and 20 km departure from 8:00 a.m

