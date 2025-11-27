Randonnée pédestre à Châtillon-sur-Cher Châtillon-sur-Cher
Châtillon-sur-Cher Loir-et-Cher
Début : Dimanche 2026-01-04
Randonnée pédestre à Châtillon-sur-Cher. Organisé par le club des Laurends. 3 parcours 10 km départ à 8:30 15 km départ à 8:00 24 km départ à 7:30 Chiens acceptés tenus en laisse
Châtillon-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 02 94 35
English :
Hiking in Châtillon-sur-Cher. Organized by the Club des Laurends. 3 routes: 10 km starting at 8:30 15 km starting at 8:00 24 km starting at 7:30 Dogs allowed on leash
L’événement Randonnée pédestre à Châtillon-sur-Cher Châtillon-sur-Cher a été mis à jour le 2025-11-27 par ADT41