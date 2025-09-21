Randonnée pédestre à Chémery Chémery
Chémery Loir-et-Cher
Tarif : – –
Début : Dimanche 2025-09-21
Randonnée pédestre à Chémery. Organisé par le comité de jumelage. Départ de 7h à 9h30 4 parcours 6, 11, 15 et 20 km Chiens tenus en laisse .
Chémery 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 28 42 59
English :
Hiking in Chémery, Sunday September 15. Organized by the Comité de Jumelage. 4 routes: 6 km (without refreshments), 11, 15 and 20 km.
German :
Wanderung nach Chémery am Sonntag, den 15. September. Die Wanderung wird vom Comité de Jumelage organisiert. 4 Strecken, 6 km (ohne Verpflegung), 11, 15 und 20 km.
Italiano :
Visita a piedi di Chémery, domenica 15 settembre. La passeggiata è organizzata dal Comitato di gemellaggio. 4 percorsi, 6 km (senza ristoro), 11, 15 e 20 km.
Espanol :
Paseo a pie por Chémery, domingo 15 de septiembre. El paseo está organizado por el Comité de Hermanamiento. 4 recorridos, 6 km (sin avituallamiento), 11, 15 y 20 km.
