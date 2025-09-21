Randonnée pédestre à Chémery Chémery

Randonnée pédestre à Chémery

Randonnée pédestre à Chémery Chémery dimanche 21 septembre 2025.

Randonnée pédestre à Chémery

Chémery Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Organisé par le comité de jumelage. Départ de 7h à 9h30 4 parcours 6, 11, 15 et 20 km Chiens tenus en laisse
Randonnée pédestre à Chémery. Organisé par le comité de jumelage. Départ de 7h à 9h30 4 parcours 6, 11, 15 et 20 km Chiens tenus en laisse   .

Chémery 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 28 42 59 

English :

Hiking in Chémery, Sunday September 15. Organized by the Comité de Jumelage. 4 routes: 6 km (without refreshments), 11, 15 and 20 km.

German :

Wanderung nach Chémery am Sonntag, den 15. September. Die Wanderung wird vom Comité de Jumelage organisiert. 4 Strecken, 6 km (ohne Verpflegung), 11, 15 und 20 km.

Italiano :

Visita a piedi di Chémery, domenica 15 settembre. La passeggiata è organizzata dal Comitato di gemellaggio. 4 percorsi, 6 km (senza ristoro), 11, 15 e 20 km.

Espanol :

Paseo a pie por Chémery, domingo 15 de septiembre. El paseo está organizado por el Comité de Hermanamiento. 4 recorridos, 6 km (sin avituallamiento), 11, 15 y 20 km.

L’événement Randonnée pédestre à Chémery Chémery a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Sud Val de Loire