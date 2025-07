Randonnée pédestre à Chenedollé Parking salle des fêtes Valdallière

Randonnée pédestre à Chenedollé Parking salle des fêtes Valdallière jeudi 17 juillet 2025.

Randonnée pédestre à Chenedollé

Parking salle des fêtes Chenedollé Valdallière Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Les Randonneurs de la Druance proposent cette randonnée au départ du parking de la salle des fêtes, Circuit de 10km.

Co-voiturage possible au départ de l’église St Sauveur à Condé en Normandie à 13h30.

Les Randonneurs de la Druance proposent cette randonnée au départ du parking de la salle des fêtes, Circuit de 10km.

Co-voiturage possible au départ de l’église St Sauveur à Condé en Normandie à 13h30. .

Parking salle des fêtes Chenedollé Valdallière 14410 Calvados Normandie +33 6 74 74 85 91

English : Randonnée pédestre à Chenedollé

Les Randonneurs de la Druance propose this hike, starting from the salle des fêtes parking lot, a 10km circuit.

Carpooling possible from St Sauveur church in Condé en Normandie at 1:30pm.

German : Randonnée pédestre à Chenedollé

Die Randonneurs de la Druance bieten diese Wanderung ab dem Parkplatz des Festsaals an, Rundweg von 10 km.

Fahrgemeinschaften sind möglich ab der Kirche St Sauveur in Condé en Normandie um 13:30 Uhr.

Italiano :

I Randonneurs de la Druance propongono questa escursione con partenza dal parcheggio della Salle des Fêtes, un circuito di 10 km.

È possibile organizzare un car pooling dalla chiesa di St Sauveur a Condé en Normandie alle 13.30.

Espanol :

Los Randonneurs de la Druance proponen esta excursión con salida desde el aparcamiento de la salle des fêtes, un circuito de 10 km.

Posibilidad de compartir coche desde la iglesia de St Sauveur en Condé en Normandie a las 13h30.

L’événement Randonnée pédestre à Chenedollé Valdallière a été mis à jour le 2025-07-04 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie