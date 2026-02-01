RANDONNÉE PÉDESTRE À CHEVIRÉ-LE-ROUGE salle des fêtes Baugé-en-Anjou

RANDONNÉE PÉDESTRE À CHEVIRÉ-LE-ROUGE

salle des fêtes Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Randonnée pédestre à Cheviré-le-Rouge

Randonnée pédestre “coeur d’hiver”

2 boucles au choix 7 ou 12km

Départs de 15h à 16h de la salle des fêtes de Cheviré le Rouge.

Ravitaillement sur les boucles. Apportez vos gobelets. Repas chaud vers 19h30 .

salle des fêtes Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 83 90 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Walking tour in Cheviré-le-Rouge

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE À CHEVIRÉ-LE-ROUGE Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert