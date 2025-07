Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien Courtonne-la-Meurdrac

Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien Courtonne-la-Meurdrac jeudi 24 juillet 2025.

Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien

Parking de l’église Courtonne-la-Meurdrac Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Randonnée pédestre de 12 km à Courtonne la Meurdrac organisée par le Rayon Cambremérien au départ du parking de l’église le jeudi 24 juillet à 14h

Randonnée pédestre de 12 km à Courtonne la Meurdrac organisée par le Rayon Cambremérien au départ du parking de l’église le jeudi 24 juillet à 14h .

Parking de l’église Courtonne-la-Meurdrac 14100 Calvados Normandie +33 2 31 32 77 52 t.sevestre@wanadoo.fr

English : Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien

12 km walk in Courtonne la Meurdrac organized by Rayon Cambremérien, departing from the church parking lot on Thursday July 24 at 2pm

German : Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien

Wanderung von 12 km in Courtonne la Meurdrac, organisiert vom Rayon Cambremérien. Start am Parkplatz der Kirche am Donnerstag, den 24. Juli um 14 Uhr

Italiano :

Passeggiata di 12 km a Courtonne la Meurdrac organizzata dal Rayon Cambremérien, con partenza dal parcheggio della chiesa giovedì 24 luglio alle 14.00

Espanol :

Marcha de 12 km en Courtonne la Meurdrac organizada por el Rayon Cambremérien, con salida del aparcamiento de la iglesia el jueves 24 de julio a las 14:00

L’événement Randonnée pédestre à Courtonne la Meurdrac par le Rayon Cambremérien Courtonne-la-Meurdrac a été mis à jour le 2025-07-02 par OT CA de Lisieux Normandie