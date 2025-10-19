Randonnée pédestre à Cré Baugé-en-Anjou

Randonnée pédestre à Cré Baugé-en-Anjou dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée pédestre à Cré

Cuon Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:45:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Randonnée pédestre à Cré

Rendez-vous au Parking du terrain de tennis

Circuit 11 km .

Cuon Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38

English :

Hiking in Cré

German :

Wanderung in Cré

Italiano :

Passeggiate a Cré

Espanol :

Senderismo en Cré

L’événement Randonnée pédestre à Cré Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou