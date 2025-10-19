Randonnée pédestre à Cré Baugé-en-Anjou
Randonnée pédestre à Cré Baugé-en-Anjou dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pédestre à Cré
Cuon Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 3 EUR
Début : 2025-10-19 08:45:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Randonnée pédestre à Cré
Rendez-vous au Parking du terrain de tennis
Circuit 11 km .
Cuon Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38
English :
Hiking in Cré
German :
Wanderung in Cré
Italiano :
Passeggiate a Cré
Espanol :
Senderismo en Cré
