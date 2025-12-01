Randonnée pédestre à Fontaine-Guérin parking du cimetière Les Bois d’Anjou

Randonnée pédestre à Fontaine-Guérin parking du cimetière Les Bois d’Anjou dimanche 14 décembre 2025.

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Début : 2025-12-14 08:45:00

2025-12-14

Rendez-vous au parking du cimetière.

Circuit 11 km. .

parking du cimetière Fontaine-Guérin Les Bois d’Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 85 42 10 38

English :

Hiking in Fontaine-Guérin

German :

Wanderung in Fontaine-Guérin

Italiano :

Visita a piedi di Fontaine-Guérin

Espanol :

Visita a pie de Fontaine-Guérin

