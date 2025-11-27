Randonnée pédestre à Gièvres

Gièvres Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Randonnée pédestre à Gièvres, organisée par le comité des fêtes. 3 parcours 8,5, 14 et 23 km départ de 7:30 à 9:30. Chiens acceptés, tenus en laisse.

Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 19 99 93 77

English :

Hiking in Gièvres, organized by the Comité des fêtes. 3 routes: 8.5, 14 and 23 km departure from 7:30 to 9:30. Dogs welcome, on leash.

