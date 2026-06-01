Hodeng-au-Bosc

Randonnée pédestre à Guimerville

salle des fêtes Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Randonnée pédestre proposée par le comité des fêtes

Rendez-vous 8h30 à la salle des fêtes de Guimerville

Départ 9h 12 km Ravitaillement à mi-parcours

Au retour, apéritif offert aux marcheurs

Les marches se faites entre amis, en toute convivialité. Chaque marcheur est responsable de lui-même. En cas d’accident le marcheur ne peut prétendre à aucun recours.

Pour la sécurité de tous, il est souhaitable que chaque marcheur soit porteur d’un gilet jaune.

Infos 07 50 30 87 56 .

salle des fêtes Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 7 50 30 87 56

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English : Randonnée pédestre à Guimerville

L’événement Randonnée pédestre à Guimerville Hodeng-au-Bosc a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Aumale Blangy