Randonnée pédestre à Hodeng-au-Bosc Mairie Hodeng-au-Bosc

Randonnée pédestre à Hodeng-au-Bosc

Mairie 8 rue de l’Eglise Hodeng-au-Bosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Randonnée pédestre proposée par Bruno et Patricia.

Rdv 9h00 à la salle des fêtes de Hodeng au Bosc

Départ 9h30 10 km

Les marches se faites entre amis, en toute convivialité. Chaque marcheur est responsable de lui-même. En cas d’accident le marcheur ne peut prétendre à aucun recours.

Pour la sécurité de tous, il est souhaitable que chaque marcheur soit porteur d’un gilet jaune.

En cas d’alerte orange de la météo nationale, la marche est automatiquement annulée.

Infos auprès de Mme MAILLARD Patricia 07 50 30 87 56 ou de Bruno 06 02 60 54 55 .

Mairie 8 rue de l’Eglise Hodeng-au-Bosc 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 60 54 55

