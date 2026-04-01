Houssay

Randonnée pédestre à Houssay

Houssay Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – 3.5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 07:15:00

fin : 2026-04-12 09:30:00

Date(s) :

2026-04-12

1 jour de randonnée à Houssay, 8 jours de santé.

Randonnée pédestre à Houssay. 3 parcours 8, 13, 18 et 23 km. Randonnée organisée par l’APE. 3 .

Houssay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 05 92 11

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English :

1 day of hiking in Houssay, 8 days of health.

L’événement Randonnée pédestre à Houssay Houssay a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois